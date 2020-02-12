В Севастополе мужчина похитил у инвалида 16,5 тысяч рублей

45-летний житель Севастополя обратился в полицию и сообщил, что неизвестный похитил у него кошелёк с деньгами и банковскими картами.

Злоумышленника задержали, им оказался 39-летний местный житель, неоднократно ранее судимый за кражи.

Днём возле аптеки злоумышленник увидел мужчину с ограниченными возможностями здоровья и у него созрел преступный умысел. Он толкнул потерпевшего, а когда тот упал – вытащил из кармана его куртки кошелёк, в котором находились 16500 рублей и банковские карты, а затем скрылся. Похищенные деньги подозреваемый потратил на свои нужды. На данный момент сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к ранее совершённым преступлениям.

Подозреваемый арестован, по статье «Грабёж» ему грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: mvestnik.ru