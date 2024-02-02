В Севастополе начали ремонт двух домов ОКНов

В Севастополе начался капитальный ремонт фасадов домов №2 и №4 на Большой Морской. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. В Севастополе начался капитальный ремонт фасадов домов №2 и №4 на Большой Морской. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев. По словам губернатора, подрядчик расчистит камень, докомпонует кладку, восстановит все архитектурные элементы.



«Планируем, что в течение этого года подрядчик расчистит камень, докомпонует кладку, восстановит все архитектурные элементы. Кстати, для очистки камня на ОКН используется мягкий бластинг — технология, аналогичная стоматологическому пескострую: камень бережно очищают с помощью соды. В местах, где бластинг не справится, будут дочищать вручную. После этого фасад будет обработан специальными составами, абсолютно прозрачными и позволяющими камню «дышать», но защищающими от влаги и пыли», — написал градоначальник в своих соцсетях.

Стоит отметить, что в прошлом году начался ремонт 2-х домов ОКН – ул. Ленина, д. 34 и ул. Гоголя, д. 8. Подрядчики обещали их закончить к концу 2023 года. Тем не менее, дома по-прежнему окутаны строительными лесами.