В центре Севастополя дом-памятник на улице Ленина стал сыпаться, не дождавшись ремонта

В центре Севастополя произошло обрушение балкона дома № 19 по улице Ленина. Сам дом имеет статус памятника регионального значения. Специалисты «Севнаследия» уже провели контрольно-надзорные мероприятия, пишет ForPost.

Издание пишет, что, согласно информации Фонда содействия капремонту, обновление здания — капитальный ремонт фасада, крыши, подвала и фундамента — планируют провести в 2026–2028 годах. Противоаварийные должна проводить УК.

«В данном случае в первую очередь необходимо установить специальную сетку, чтобы обезопасить людей. Для этого собственникам нужно обратиться в управляющую компанию», — пояснили в ФСКР.

Так как дом имеет статус памятника в нем проводится не ремонт, а реставрация, со всеми вытекающими отсюда бюрократическими последствиями. Вплоть до того, что для проведения срочных противоаварийных работ все равно обязательны государственная историко-культурная экспертиза и разработка проектной документации.

По словам главы «Севнаследия» Ирины Масликовой, ее ведомство обратится в ФСКР с просьбой ускорить проведение капитального ремонта фасада здания.

Ольга Сурикова

Фото: ForPost