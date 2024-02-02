Овсянникова могут экстрадировать на Украину

Там на экс-губернатора заведено несколько уголовных дел еще в бытность его севастопольским градоначальником.

По мнению некоторых политологов, Овсянников может представлять интерес и для западных спецслужб, поскольку имел доступ к ценной информации, занимая достаточно высокие посты.

Такую позицию в эфире телеканала РБК озвучил политолог Георгий Бовт:

«Бывший российский чиновник слишком быстро расслабился. Вообще загадочная история, как с него сняли санкции и еще более загадочная история, как он вообще выехал за границу, имея допуск к государственной тайне. И тем не менее, так быстро и легко соскочил. Видимо, это все вскружило ему голову и он, наверное, забыл, что Британия вышла из ЕС и решил, что раз с него санкции сняли европейские, то ему все можно. В России думал, что ему все можно. Выскочил из целого ряда коррупционных скандалов почти что и, видимо, подумал, что в Британии тоже ему все можно, но этот номер не прошел».

Политолог уверен, что теперь с Овсянниковым плотно поработают британские спецслужбы.

В частности, его опросят по поводу того, что он знал насчет гостайны, в том числе, работая в министерстве промышленности, на двух предприятиях, которые были тесно связаны с военно-промышленным комплексом, поэтому он, конечно, представляет интерес для спецслужб.

Также Бовт высказал предположение, что у Овсянникова были документы на другое имя, по которым он и жил в Лондоне. Иначе он просто не смог бы попасть на территорию Британии.

У Овсянникова могут конфисковать имущество, так как европейские страны используют такую практику в случае нарушения санкционного режима.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя