В прекрасном Севастополе будущего электроэнергию будут получать от Запорожской АЭС

Разработчики проекта генплана Севастополя предрекают городу в недалеком будущем дефицит мощностей генерации электроэнергии, который планируется покрыть с помощью «мирного» атома.

«В городе не хватает электричества на перспективу развития. Это определяет минэнерго. Пока идет разговор о том, чтобы завести мощности от Запорожской АЭС», — рассказала в youtube-ролике издания ForPost Юлия Барковская, замначотдела в НИИ «Генплана Москвы».

Такое решение проблемы недостатка 200 МВт рассматривает министерство энергетики. Также, по словам Барковской, в генплан закладывается реконструкция распределительных сетей 110 кВ.

Напомним, с 1 октября 2018 года в работу запустили первую очередь Балаклавской и Таврической ТЭС. К строительству ТЭС под Севастополем и Симферополем мощностью по 470 МВт приступили после возвращения Крыма в состав России.

Как ранее сообщал «Севкор», энергоблоки первой очереди обеих ТЭС с 1 октября 2018 года допущены на оптовый рынок и работают в сети. Сроки ввода вторых очередей были отложены до марта 2019 года в связи с задержкой получения разрешительных документов и строительства инфраструктуры.