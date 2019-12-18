В Севастополе начали продавать елки

В Севастополе начали работу елочные базары. Их будет 44.

Договоры на размещение елочных базаров заключили по всем правилам, в результате проведения аукциона. Все елки, в основном, привезены из Ульяновской области. Крымская ель не вырубается.

Работать елочные базары будут до 31 декабря по следующим адресам:

пр-т Генерала Острякова, в районе дома № 178;

пр-т Генерала Острякова, в районе рынка «Славянский базар»;

ул. Адмирала Октябрьского, 20, около рынка «Чайка»;

5-й км Балаклавского шоссе, в районе конечной остановки общественного транспорта;

пр-т Победы, в районе дома № 34;

(Северная сторона), ул. Богданова, в районе дома № 17;

(Северная сторона), пл. Кролевецкого, пл.Кролевецкого, в районе кинотеатра «Моряк»;

Лабороторное шоссе, в районе металлобазы;

ул. Героев Севастополя, в районе остановки общественного транспорта «Памятник Матросу Кошке»;

ул. 2-й Обороны, в районе остановки общественного транспорта «Сады»;

ул. Невская, в районе дома № 5;

ул. Вакуленчука, в районе ТЦ «Муссон»;

ул. Александра Маринеско, в районе дома№ 25;

ул. Александра Косарева, в районе дома № 2;

пр-т Героев Сталинграда, в районе дома № 60;

ул. Бориса Михайлова, в районе дома №11;

пр-т Октябрьской революции, в районе дома № 42;

пр-т Октябрьской революции, в районе дома № 28;

пл. 50-летия СССР.

С 27 по 29 декабря в Гагаринском районе города будет работать ярмарка «Предновогодняя», организаторы обещают цены ниже средних по городу.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)