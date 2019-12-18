В Севастополе начали продавать елки

В Севастополе начали работу елочные базары. Их будет 44.
Договоры на размещение елочных базаров заключили по всем правилам, в результате проведения аукциона. Все елки, в основном, привезены из Ульяновской области. Крымская ель не вырубается.
Работать елочные базары будут до 31 декабря по следующим адресам:
пр-т Генерала Острякова, в районе дома № 178;
пр-т Генерала Острякова, в районе рынка «Славянский базар»;
ул. Адмирала Октябрьского, 20, около рынка «Чайка»;
5-й км Балаклавского шоссе, в районе конечной остановки общественного транспорта;
пр-т Победы, в районе дома № 34;
(Северная сторона), ул. Богданова, в районе дома № 17;
(Северная сторона), пл. Кролевецкого, пл.Кролевецкого, в районе кинотеатра «Моряк»;
Лабороторное шоссе, в районе металлобазы;
ул. Героев Севастополя, в районе остановки общественного транспорта «Памятник Матросу Кошке»;
ул. 2-й Обороны, в районе остановки общественного транспорта «Сады»;
ул. Невская, в районе дома № 5;
ул. Вакуленчука, в районе ТЦ «Муссон»;
ул. Александра Маринеско, в районе дома№ 25;
ул. Александра Косарева, в районе дома № 2;
пр-т Героев Сталинграда, в районе дома № 60;
ул. Бориса Михайлова, в районе дома №11;
пр-т Октябрьской революции, в районе дома № 42;
пр-т Октябрьской революции, в районе дома № 28;
пл. 50-летия СССР.
С 27 по 29 декабря в Гагаринском районе города будет работать ярмарка «Предновогодняя», организаторы обещают цены ниже средних по городу.
По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)