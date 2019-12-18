Сотрудник севастопольского МЧС завоевал победу в двух турнирах по пауэрлифтингу

Начальник отдела оперативного планирования Главного управления МЧС России по городу Севастополю полковник внутренней службы Виктор Стрелков — мастер спорта международного класса – завоевал победу в двух турнирах по пауэрлифтингу.

14 декабря состоялся Открытый чемпионат города Севастополя по становой тяге, на котором Виктор Стрелков занял третье место в открытой категории и первое – среди мастеров.

15 декабря в Евпатории Виктор Александрович также успешно выступил на Открытом мастерском турнире Кубка Западного побережья по жиму штанги лёжа, пуэрспорту и отдельным упражнениям. Он удостоен третьего места в номинации «Подъём штанги на бицепс», а также трёх абсолютных побед: в номинациях «Жим стоя» и «Пауэрспорт» в открытой категории и среди мастеров.

Итого – четыре «золота» и две «бронзы».

Кроме того, спортивные достижения эти турниры принесли и 14-летнему сыну Виктора Стрелкова – Дмитрию. На соревновании по становой тяге в Севастополе тот получил первое место среди юношей, впервые выступив в данной дисциплине и установив личный рекорд, а на турнире в Евпатории Дмитрию Стрелкову удалось завоевать как победу в русском жиме, так и 1 место в подъёме штанги на бицепс, установив при этом рекорд России.

Главное управление МЧС России по городу Севастополю поздравляет спортивную династию и желает отцу и сыну Стрелковым дальнейших больших побед! Наша редакция присоединяется к поздравлениям.

По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России по г. Севастополю (и фото)