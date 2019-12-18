В СевГУ появится «Академия наставников»

Севастопольский госуниверситет присоединился ко всероссийскому проекту «Академия наставников», направленному на обучение и подготовку специалистов проектной деятельности для системы образования.

Занятия начнутся в сентябре следующего года, их будут вести преподаватели СевГУ и московских вузов. Участников будет отбирать университет.

По словам заведующей кафедрой «Инновационное судостроение и технологии освоения шельфа» СевГУ Вероники Душко у участию в проекте планируется привлечь Малую академию наук, детский технопарк „Кванториум“, представителей севастопольских предприятий.

«Академия наставников» — совместный проект Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), фонда «Сколково» и Агентства стратегических инициатив (АСИ). Он направлен на создание системы обучения, аттестации и трудоустройства наставников проектной деятельности для детско-взрослых и молодежных проектов и кружков.

Задача Академии — передать технологии инструменты работы с молодежными командами при сотворчестве представителей разных сфер, отраслей, сообществ, таких как бизнес-инкубаторы, технопарки, инновационные компании, университетские сообщества.