В Севастополе начали очищать пляжи к летнему сезону

В Севастополе исследуют пляжи перед началом летнего сезона. Такое поручение было дано сегодня по итогам проведения аппаратного совещания.

Было отмечено, что уже с севастопольских пляжей на специализированную площадку вывезли около 850 тонн загрязнённого мазутом грунта, на данный момент новых выбросов мазута не фиксируется.

Спасательная служба Севастополя совместно с Роспотребнадзором проводится отбор проб на официальных пляжах, которые предполагаются к открытию в этом году. Также водолазы продолжают водолазное обследование прибрежной территории.

Губернатор Михаил Развожаев поручил обойти всю береговую линию от Андреевки до ЮБК.

«Еще раз на этой неделе пройти ногами, условно, от Андреевки до ЮБК и все максимально посмотреть. Все равно появляются там сообщения, то там, то сям где-то какое-то пятнышко нашли. Нужно еще раз убедиться, что действительно нет новых выбросов, как мы об этом говорим. И что все массовые или локальные концентрации, что все мы закончили. Может быть где-то если вдруг что-то пропущено, чтобы успеть локально убрать», — подчеркнул глава города.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова