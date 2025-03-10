В Севастополе 9 школ остаются на карантине

В Севастополе на прошлой неделе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью в школах, сообщил сегодня в ходе аппаратного совещания директор департамента образования Максим Кривонос.

По его словам, более чем в два раза уменьшилось количество закрытых школ. Сегодня одна школа перешла на дистанционное обучение, еще одна – вернулась к обычному режиму.

До конца недели восемь школ вернутся к очному обучению, добавил Кривонос.

Продолжается ежедневный совместно с Роспотребнадзором мониторинг ситуации.

Напомним, в конце февраля в Севастополе на карантин закрыли 14 школ.

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Ольга Сурикова

Фото создано благодаря shedevrum.ai