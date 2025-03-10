Севастополец приговорен к 15 годам за госизмену

Житель Севастополя признан виновным в совершении государственной измены и приговорен к 15 годам тюрьмы, сообщает пресс-служба городского суда.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как материалы уголовного дела содержали сведения, составляющие гостайну. Указано лишь, что на скамье подсудимых оказался 24-летний местный житель. Его признали виновным в шпионаже – «передаче, собирании в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных Сил РФ».

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, а также оплатит штраф 200 тыс. рублей.

Недавно Севастопольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего гражданина России Романа Григоряна. Его также признали виновным в госизмене.

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Ольга Сурикова