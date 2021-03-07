в Севастополе начали гоняться за продавцами подснежников

Участковые будут устанавливать личности сбежавших

Штрафует продавцов растений из Красной книги Севприроднадзор. Однако каждый год ранней весной можно купить подснежники на самых людных остановках города: Лазарева, ЦУМ, Юмашева, Шевченко и т.д.

Именно по этим точкам прошлись рейдом сотрудники ведомства. Как только появляются люди в форме, торговцы прячут цветы и убегают. Как говорится в сюжете «Первого Севастопольского телеканала», во время последнего рейда сотрудники Севприроднадзора осмотрели оставленный товар и составили протокол. Здесь нашли больше десятка подготовленных для продажи букетов.

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«Мы это всё опечатываем и передаём протокол изъятия в МВД для участкового, который будет уже выяснять личность – у нас таких прав нет, задерживать и выяснять. Мы будем соответственно принимать меры согласно статьи 8.35 КоАП РФ. Это будет штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей и возмещение ущерба. Один вот этот цветочек – 150 рублей. Здесь их 650», – рассказал главный специалист-эксперт департамента природных ресурсов и экологии Севастополя Станислав Тушев.

При этом сотрудники ведомства призвали севастопольцев не участвовать в преступлении и не покупать запретные цветы.

Фото: vk.com/live_sevastopol

Ольга Сурикова