Переполошивший севастопольцев туман ознаменовал приближение лета

Толмачев над разъяснения

Днем и ближе к вечеру 24 апреля море в Севастополе начало затягиваться густым плотным туманом. Жители выкладывали фото с разных районов города, на которых наглядно было видно солнце на городом и затянутость над поверхностью воды.

Практически во всех соцсетях сразу начались обсуждения происходящего над морем. Кто-то писал, что это дым и пахнет гарью или смолой с моря. Подобные комментарии сопровождались опасениями и переживаниями, что это может быть как-то связано с военной спецоперацией на Украине и что в Севастополе что-то готовится, и над морем не туман, а «дымовой занавес».

Вице-губернатор Севастополя Сергей Толмачев, чтобы развеять сомнения и успокоить граждан в своем Telegram написал разъяснения департамента природных ресурсов и экологии города.

«Туман над бухтой Омега и в других районах города — это природное явление. Связано оно с резким повышением температуры воздуха и высокой влажностью. Так бывает каждый год и переживать из-за этого не стоит. Севастопольцы понимают, что скоро лето», — указал Толмачев.

К утру, 25 апреля, туман над морем рассеялся. Однако синоптики не исключают, что такая картина сегодня может повториться.

Ольга Сурикова

Фото: Дмитрий Островский, соцсети