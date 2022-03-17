«Артек» в апреле примет детей из ДНР и ЛНР

Пока количество детей неизвестно

Международный детский центр «Артек» готов принять на апрельскую смену детей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба детского лагеря.

«Артек» примет детей из ДНР и ЛНР. Это будет четвертая смена с 9 по 30 апреля. Соответственно, 9-10 апреля заезд, потом смена 21 день и разъезд», – сообщили в пресс-службе, передает «Крыминформ».

Пока количество детей, которые смогут отдохнут в МДЦ, не уточняется.

Также глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что 25 отелей выразили готовность летом разместить семьи раненых военнослужащих за свой счет. Отельеры примут около 300 семей, общее количество до 1000 человек.

Аксенов поблагодарил их за неравнодушие.

Напомним, ранее сообщалось, что образовательные учреждения Севастополя уже зачислено 56 беженцев из ДНР и ЛНР.

Ольга Сурикова

Фото: МДЦ «Артек»