В Севастополе на Якорном кольце перевернулась бетономешалка

В Севастополе сегодня днем на автомобильной дороге Ялта-Севастополь, в районе Якорного кольца, на левом закруглении дороги, водитель не справился с управлением и перевернул грузовой автомобиль КамАЗ.

В результате ДТП 38-летний водитель грузовика с травмами различной степени тяжести доставлен в горбольницу. Признаков опьянения у водителя не установлено, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Сотрудниками Госавтоинспекции по факту ДТП проводится проверка.

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Ольга Сурикова