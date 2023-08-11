В России предложили унифицировать систему надбавок для врачей

В регионах прошла большая работа в рамках акции ЛДПР «Медицинский патруль», во время которой партийцы выявляют нарушения в сфере медицины, а также помогают гражданам решить те или иные вопросы, с которыми они сталкивают в больницах и поликлиниках города. Над вопросами в сфере медицины активно работают депутаты фракции ЛДПР в заксобрании Севастополя, решая их на законодательном уровне

«Медицинский патруль ЛДПР» выявил множество проблем в сфере здравоохранения в регионах, особенно в глубинке.

Результаты работы «Медицинского патруля» были направлены в Минздрав.

«Наши предложения услышали и приняли — министр здравоохранения сообщил о планах по переходу на Единую систему оплаты труда медиков с 2025 года, которая установит единые нормы надбавок для врачей и медперсонала по всей стране», — отметил Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Добавив, что без качественной медицины мы не сможем достичь главной демографической цели — удвоения населения России к 2050 году.

Дарья Тимофеева

Фото: https://medaboutme.ru