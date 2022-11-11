В Севастополе на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и Украины выделили 700 млн рублей

Вчера, 10 ноября, на заседании правительства Севастополя было принято решение выделить из резервного фонда города 700 млн рублей на выплаты беженцам из ДНР, ЛНР и Украины.

«Это выплаты всем семьям, пенсионерам. Там порядка 10 выплат, которые мы осуществляем. Мы принимаем заявления у всех людей, которые находятся у нас на территории»,- рассказала директор департамента труда и социальной защиты Елена Сулягина.

Как рассказала руководитель ведомства, уже сегодня выплаты получили 3502 человек.

Напомним, Севастополю будут компенсированы расходы на медицинскую помощь беженцам, прибывшим с территории Украины и Донбасса.