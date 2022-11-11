Почти 98% мобилизованных из Севастополя получили по 200 тысяч рублей

В Севастополе 98% мобилизованных получили региональную выплату в 200 тысяч рублей. Об этом в ходе заседания доложила губернатору директор департамента труда и соцзащиты Елена Сулягина.

«По спискам, которые предоставил военкомат, средства в размере 200 тысяч рублей по состоянию на сегодняшний день получили 654 человека из 668», — отметила Елена Сулягина.

Напомним, правительство Севастополя получило от военкоматов дополнительную информацию о зачислении в воинские части мобилизованных. В связи с этим потребовалось дополнительное выделение средств. Если раньше деньги выделялись из резервного фонда, то теперь источник выплаты стал программным.

«Благодарю всех сотрудников, которые быстро организовали работу и осуществили выплаты. Из вашего доклада следует, что 14 мобилизованным еще не перечислена сумма, это точечная работа, как я понимаю, где-то не хватает заявлений, где-то ошибка в данных. За день доведите вопрос до конца», — поручил Михаил Развожаев.

Ольга Сурикова