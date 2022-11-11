Совершено покушение на замминистра подшефного Севастополю Мелитополе

Замминистра спорта Запорожской области Андрей Бойко пострадал при покушении, которое произошло сегодня в 8 утра.

«В ливневый сток около козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник, террористы заложили самодельное взрывное устройство. Утром за ним прибыл автомобиль. Устройство сработало, когда мужчина вышел из подъезда», – сказано в сообщении городской администрации Мелитополя.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов назвал произошедшее терактом.

Мужчина контужен, с ним работают медики. «Самодельное взрывное устройство сработало в месте плотной жилой постройки во дворе многоэтажного дома, где могло пострадать много мирного населения. Теракт был совершён в то время, когда люди идут на работу, а дети -в школы и садики», — сказал Рогов.

По его словам, чиновник доставлен в больницу.

«Андрей Бойко получил лёгкие ранения. Его жизни ничего не угрожает», — подчеркнул Рогов.

Ольга Сурикова