Севастополю компенсируют 9 млн рублей за медобслуживание беженцев

Севастополю будут компенсированы расходы на медицинскую помощь беженцам, прибывшим с территории Украины и Донбасса. Об этом было сообщено сегодня, 15 сентября, в ходе заседания правительства города.

Директор департамента здравоохранения города Севастополя Виталий Денисов сообщил, что Севастополь из резервного фонда правительства страны получит девять миллионов на здравоохранение.

Указанные денежные средства станут компенсацией обеспечения медицинским обслуживанием беженцев.

Напомним, в Севастополе в роддоме №1 экстренно открыт пункт медосмотра беженцев с ДНР и ЛНР. Прием ведут и детские, и взрослые врачи.

Ольга Сурикова