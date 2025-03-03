В Севастополе на улице Шевченко сбили пожилую женщину на пешеходном переходе

Сегодня утром в Севастополе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня в 7 утра напротив дома № 20 на улице Тараса Шевченко 52-летняя женщина-водитель Nissan Juke на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 72-летнюю женщину -пешехода.

Пожилая женщина с травмами доставлена в больницу.

Сотрудниками Госавтоинспекции Севастополя проводится проверка.

Напомним, недавно в Керчи пьяный водитель сбил женщину на тротуаре.

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Ольга Сурикова

Фото: Госавтоинспекция Севастополя