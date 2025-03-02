Скончался один из лучших борцов России Бувайсар Сайтиев

Скоропостижно скончался Бувайсар Сайтиев — трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поделился, что лично знал Бувайсара ещё со времён своей работы в Красноярском крае.

И отметил, что Бувайсара Сайтиева называли лучшим вольником в истории борьбы. Его имя стало синонимом непобедимости и силы духа. Три золота Олимпиады, победы на мировых и европейских аренах — это лишь цифры, за которыми стоит легенда. Легенда, которой он стал благодаря своей работоспособности и характеру.

«Бувайсар Сайтиев был больше, чем просто спортсмен: он был символом, примером для подражания, маяком для многих поколений борцов. Его уход — огромная потеря для всего спортивного мира, для Дагестана, для Чечни, для всей страны», — подчеркнул глава города.

Трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев скончался сегодня, 2 марта, в Москве в возрасте 49 лет.

Светлая память нашему великому борцу. Искренние соболезнования родным и близким.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова