Митрополиту Тихону не отказали во встрече с задержанными за попытку покушения на него

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) попросил о встрече с Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем, задержанными за попытку покушения на иерарха, сообщил в «Вестях недели» на канале Россия-1 автор.

«Нам стало известно, что митрополит Тихон запросил встречу с Денисом Поповичем и Никитой Иванковичем (задержанные за попытку покушения на иерарха – ред.). Ему обещали не отказать», – сообщил ведущий программы Дмитрий Киселев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве предотвращен теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, готовившийся военной разведкой Украины. Убийство митрополита Тихона готовили его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович, сообщила ФСБ.

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Ольга Сурикова