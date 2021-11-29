В Севастополе на улице Руднева сбили женщину

На пешеходном переходе
В Севастополе вечером в воскресенье, 28 ноября, на улице Руднева в районе дома 2 «А» была сбита женщина. Об этом изданию «Севкор» сообщили в пресс-службе городского УМВД.
«Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Shevrolet, совершил наезд на пешехода 1998 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.
В соцсетях очевидцы сообщили, что сбита была женщина.
После случившегося пешеход госпитализирован в городскую больницу.
Напомним, в этот день в Севастополе произошел целый ряд ДТП, в одном из которых пострадал пятилетний ребенок.
А ранее на пешеходном переходе на проспекте Октябрьской революции женщина сбила восьмилетнего мальчика.
Ольга Сурикова