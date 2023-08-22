В Севастополе мошенники пытаются обокрасть людей, представляя волонтерами штаба «Мы Вместе — Севастополь»

Волонтерский штаб «Мы Вместе — Севастополь» выступил с опровержением информации о том, что ими проводится сбор денежных средств на улице. Заявление появилось после того, как в соцсетях женщина пожаловалась, что ее чуть не обокрали возле Владимирского собора двое парней, которые сначала представились волонтерами этой общественной организации. И пока один из них рассказывал о необходимости помогать нашим бойцам и новым регионами, повязывая на руку собеседницы ленточку с триколором, второй в это время лез ей в сумку.

«Если к вам подошли люди и, представившись волонтерами штаба, просят пожертвовать деньги на фронт, знайте — это мошенники!!!…Нам очень горько, что такие люди марают честное имя волонтеров!» — говорится в посте штаба.

Также подчеркивается, что сбор денежных средств штаб осуществляет на свои счета в банках или в специальный запечатанный бокс, который находится постоянно на Ленина, 39.

Ольга Сурикова