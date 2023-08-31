В Севастополе «домушника» задержали по горячим следам

В Севастополе оперативники по горячим следам задержали подозреваемого в квартирной краже. Им оказался 47-летний местный житель неоднократно судимый за аналогичные преступления.

Он воспользовался отсутствием 67-летнего хозяина квартиры, проник к нему через окно и вынес имущества общей стоимостью более 170 тысяч рублей.

Квартиру своей жертвы он присмотрел заранее. Она находилась на первом этаже в одном из домов в Ленинском районе, и не была оборудована металлическими решетками.

Обыскав квартиру, мужчина обнаружил и похитил электронные гаджеты, наручные часы, деньги и ювелирные украшения.

Распорядиться похищенными деньгами и ценностями «домушник» не успел — он был задержан правоохранителями.

Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова