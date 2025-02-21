В Севастополе на улице Кожанова сбили девочку-подростка

Сегодня утром в Севастополе на пешеходном переходе был сбит ребенок.
По предварительной информации Госавтоинспекции, ДТП произошло в 9:40 напротив дома № 13 на улице Кожанова. Водитель ВАЗ на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 16-летнюю девочку-пешехода, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате ДТП подросток получил телесные повреждения и доставлен в больницу.
Сотрудниками Госавтоинспекции Севастополя проводится проверка.
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Ольга Сурикова