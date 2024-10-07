В Севастополе 5-летний ребенок пострадал на пешеходном переходе

В Севастополе ДТП произошло сегодня около 8 утра на улице Шабалина.
35-летняя автоледи, управляя автомобилем Ford, при повороте налево не уступила дорогу и наехала на 5-летнего пешехода, который переходил дорогу с матерью по пешеходному переходу.
В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был в больницу.
Водитель-женщина была в трезвом состоянии.
Оформление ДТП осуществляют сотрудники Госавтоинспекции.
Напомним, в Севастополе на Столетовском проспекте была сбита мама с ребенком.
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Ольга Сурикова