В Севастополе 5-летний ребенок пострадал на пешеходном переходе

Происшествия
07-10-2024
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В Севастополе ДТП произошло сегодня около 8 утра на улице Шабалина.

35-летняя автоледи, управляя автомобилем Ford, при повороте налево не уступила дорогу и наехала на 5-летнего пешехода, который переходил дорогу с матерью по пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был в больницу.

Водитель-женщина была в трезвом состоянии.

Оформление ДТП осуществляют сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, в Севастополе на Столетовском проспекте была сбита мама с ребенком.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова

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