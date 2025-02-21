Сын погибшего в ДТП в Севастополе водителя скорой помощи просит мотоциклистов провести отца в последний путь

Погибший в ДТП 14 февраля водитель скорой помощи Севастополя был отцом 6 детей.

Алексей Урсул стал работать в «Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» в начале этого года, трудился в должности механика гаража и по совместительству работал водителем автомобиля скорой помощи. Его жизнь была наполнена смыслом и любовью близких.

«Администрация и коллектив «ЦЭМПиМК» выражают глубокие соболезнования родным и близким Алексея Владимировича», — сообщили на странице ВКонтакте Скорой помощи Севастополя.

Сын Алексея Урсула тоже Алексей рассказал, что его папа был байкером и «будет очень ценно, если братья по мотоциклу смогут проводить его в последний путь».

«Прошу всех неравнодушных байкеров, мотоциклистов присоединиться к конвою 21 февраля в 13:30 по маршруту от церкви на Пожарова до кладбища на 5 км», — написал Урсул младший в соцсетях.

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Ольга Сурикова

Фото: соцсети