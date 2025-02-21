Президент присвоил звание адмирала командующему Черноморским флотом Сергею Пинчуку

Сергей Михайлович родился в Севастополе.

В 1993 году начал офицерскую службу в должности командира зенитно-ракетной батареи БЧ-2 эскадренного миноносца «Настойчивый», на котором был командиром зенитно-ракетного дивизиона, ракетно-артиллерийской боевой части, старшим помощником и командиром корабля.

Проходил службу на должностях командира эскадренного миноносца «Настойчивый», начальника штаба соединения надводных кораблей Балтийского флота, дислоцированного в г. Балтийске.

С 2007 года — командир 105-й бригады кораблей охраны водного района Балтийского флота и начальник Кронштадтского гарнизона.

С декабря 2010 года — начальник штаба — первый заместитель командира Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

В 2011 году назначен командиром Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота.

9 мая 2021 года назначен на должность заместителя командующего Черноморским флотом, а затем занял должность начальника штаба.

В 2024 году назначен врио Командующего Черноморским флотом Российской Федерации, 2 апреля 2024 года — Командующим Черноморским флотом Российской Федерации.

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