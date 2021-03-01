У Развожаева новый зам, в культуре – начальник

Преобразование прошлось и по управлению культуры

На фото: архитекторы Николай Гордюшин и Елена Мызникова. Они занимались созданием Дворца художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках».

В правительстве Севастополе назначен новый вице-губернатор Николай Гордюшин, пока с приставкой и.о. Он будет отвечать за департамент архитектуры и градостроительства, а также курировать управление охраны объектов культурного наследия. Об этом сообщают собственные источники Севкора. Также о новом назначении сообщил на внеочередном заседании правительства губернатор Михаил Развожаев.

О новом вице-губернаторе удалось узнать, что он является профессиональным архитектором, имеет опыт реализации крупных проектов в Москве. Работал под руководством главного архитектора столицы. Он был среди проектировщиков Дворца художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках». За что получил награду от правительства Москвы.

Также на внеочередном заседании правительства Севастополя губернатор Михаил Развожаев сообщил, что главное управление культуры Севастополя преобразовали в Департамент

«Принято решение преобразовать главное управление культуры Севастополя в Департамент культуры. Сегодня соответствующие документы подготовлены и приняты на заседании Правительства», – сказал Развожаев.

В ближайшие дни Департамент культуры возглавит Ирина Васильевна Романец, ранее она работала заместителем главы Сочи, позже – заместителем главы администрации в Ялте.

На фото: уже экс- заместитель главы администрации Ялты Ирина Романец