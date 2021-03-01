Массовые пользователи вряд ли пострадают.

В России грядут очередные запреты на работу с иностранными электронными кошельками. Уже к концу апреля национальная платежная система «Мир» запретит пополнять со своих карт иностранные электронные кошельки. Об этом говорится в технологическом бюллетене, который платежная система разослала банкам, передает РБК.

«В целях минимизации риска осуществления сомнительных переводов денежных средств <…> вводится запрет на проведение трансграничных операций пополнения электронных кошельков», — говорится в документе.

Таким образом, хоят снизить проведение валютных операций с использованием национальных платежных инструментов.

Запрет на трансграничные операции по пополнению электронных кошельков может быть продолжением истории с платежными сервисами QIWI и ЮMoney (бывшие «Яндекс.Деньги»), которым ЦБ запретил проводить платежи из России в адрес иностранных интернет-магазинов,

При этом эксперты отмечают, что карты «Мир» не принимают к оплате во многих зарубежных странах, электронный кошелек мог быть «мостиком» между покупателем и продавцом: «Однако такие переводы не занимали гигантскую долю рынка, и вряд ли добросовестные пользователи массово пострадают».