В Севастополе на трех пляжах можно научиться бесплатно плавать можно

Шестое занятие будет контрольным

В Севастополе с 1 июля стартовала акция «Научись плавать». Она проходит уже во второй раз —в прошлом году тренировки на открытой воде посетили более 400 человек.

Занятия для детей в возрасте от 6 до 12 лет проводятся на пляжах «Омега», «Учкуевка» и «Солнечный».

Посещать их можно весь июль ежедневно, кроме понедельника, с 09:00 до 13:00

«В прошлом году впервые и достаточно успешно прошла акция «Научись плавать». Мы один из регионов, который в активной фазе по реализации данной программы. Любой желающий в течение июля может пройти обучение плаванию под патронажем профессиональных тренеров для того, чтобы получить первичный навык. Надеюсь, что мы достигнем тех показателей, которые для себя поставили в этом году. Планируем цифру повысить и обучить большее количество детей», — рассказал начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко.

Обучение проводят профессиональные инструкторы по плаванию. Количество детей в группе составляет до восьми человек. Каждое шестое занятие является контрольным: дети проплывают столько, сколько могут, а тренер оценивает технику движений.

Узнать дополнительную информацию и записаться на занятия можно по телефону + 7 (978) 237 59 54, а также по почте nauchis-plavat@mail.ru.

Акция «Научись плавать» проходит в Севастополе в рамках программы «Плавание для всех».

Ольга Сурикова