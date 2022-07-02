Чем полезна вишня и с чем ее едят?

Жаль, всех рецептов не перечислить Лето — пора, когда одна за другой созревают ягоды и фрукты. Еще можно успеть побаловать себя клубникой, но тут ей на смену пришла другая красная красавица —вишня.

И вишня интересна тем, что не только полезная, но и доступная сезонная ягода, она считается настоящим природным антибиотиком. При этом в пище она сочетается, как со сладкими, так и с мясными блюдами.

Польза вишни

Польза вишни, казалось бы, очевидна. В ней большое количество витаминов и минералов. В мякоти ягоды присутствуют витамины группы В – отвечающие за нервную систему, витамин А – поддерживающий остроту зрения. Немало в вишне и витаминов группы В, а также различных минералов: калия, фосфора, магния, железа.

Она укрепляет иммунитет и положительно влияет на кровеносную систему человека.

Плоды вишни оказывают легкое послабляющее действие. Поэтому ее используют при запорах.

Кроме того, вишня обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. Сок вишни прекрасно утоляет жажду при повышенной температуре.

А вы знали, что эта красная ягода благотворно действует на центральную нервную систему. Ее отвар даже применяли при психических заболеваниях и эпилепсии.

Учеными Америки проводились эксперименты, которые подтвердили способность вишневого сока улучшать качество сна и снимать стресс. Прием двух стаканов сока незадолго до сна увеличивали время сна до полутора часов. Правда, процесс запускался только при постоянном приеме определенной большой дозы сока, что не слишком полезно для желудка.

Вред вишни

Сколько бы не говорили о ее полезности, к вишни стоит относится тоже с опаской и не злоупотреблять ею. Из-за обилия кислот в своем составе, она очень раздражает слизистую желудка и может вызвать изжогу. Поэтому не рекомендуется есть ее на голодный желудок, лучше в конце приема пищи.

По этой же причине стоит прополаскивать ротовую полость после ее употребления, поскольку кислота разрушает эмаль зубов.

Также стоит знать, что из-за высокой кислотности ягода может навредить людям с повышенной кислотностью желудка, обострением язвенной болезни, гастрита. Стоит аккуратно включать эту ягоду в рацион людям с аллергическими реакциями во время обострений

Что приготовить из вишни

Вишня – достаточно универсальная ягода. Ее можно использовать в любом рецепте с ягодами и фруктами.

Можно сварить традиционный компот, сделать вишневый сок, а можно чуть-чуть заморочиться и побаловать себя смузи.

И так, пикантный вишневый смузи с базиликом

вишня – 250-300 г

базилик – 1 веточка (1\3 пучка)

сок лимона — на вкус

фруктоза или любой другой подсластитель – по вкусу

вода – 1\2 ст.

Все складываем вместе в один сосуд и взбиваем блендером. Если вишня достаточно кислая, то лимон можно заменить просто на лимонную цедру, чтобы только добавить аромата.

Вишнево-банановый смузи с молоком

С молочными продуктами и вишней отлично сочетается банан. Такой тандем даже не нуждается в дополнительных подсластителях — банан отлично справляется с этим.

На 2 порции понадобится:

100 мл холодного молока

2 очень спелых банана

стакан вишен без косточек

Диетический рецепт с йогуртом и овсянкой

Нам понадобится:

овсяные хлопья — 2 ст.л.

вишня — 1 ст.

йогурт — 100 мл любой

сахзам по вкусу

Приготовление:

Хлопья и вишню без косточек отправляем в блендер.

Взбиваем пару минут. Оставляем массу на 30-40 минут, чтобы хлопья набухли.

Теперь добавляем йогурт и сахарозаменитель, чуть перемешиваем, чтобы соединились все компоненты и можно есть.

Вряд ли найдется, кто не пробовал вишневые пироги и пирожки, торты и конфеты — вишня в шоколаде, а мы предложим рецепт быстрого вишневого штруделя с лавашом.

Быстрый штрудель с вишней

Нам понадобится:

лаваш тонкий

300 г вишни

60 г сахара

крахмал (1ч. ложка с горкой)

яйцо 1 шт

молоко 1 ст.л

ванильный сахар 10 г

Приготовление:

Помыть вишню, оторвать хвостики и удалить косточки. Засыпать ягоду сахаром. После того, как вишня пустит сок, его нужно слить в отдельную емкость – в этом рецепте он не используется. Ягоду без сока засыпать крахмалом и перемешать.

Взбить яйцо с ванильным сахаром и ложкой молока. Смазать одну сторону лаваша смесью. Выложить вишню с крахмалом на сухую сторону лаваша, разровнять и свернуть плотный рулет. Уложить его швом вниз в форму. Сверху рулет смазать остатками яичной смеси и запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке. На выпечку уйдет около 20-25 минут.

Перед подачей посыпать штрудель сахарной пудрой и дать ему немного остыть. Разрезать на порционные куски и подавать с шариком мороженого.

А вот и необычный рецепт.

Мясо с вишней

Ингредиенты:

Телятина — 1 кг

Вишня — 500 г

Соль — по вкусу

Корица — по вкусу

Масло сливочное — 150 г

Вишневый сок — 1 стакан

Конечно, название этого блюда звучит несколько необычно, но вкус у него бесподобный. Такими сочетаниями любят экспериментировать в ресторанах. Но вы можете приготовить и сами, рецепт достаточно прост.

Телятина с вишнями вам обязательно понравится — мясо получается нежное, пропитанное кисло-сладким вишневым соком и ароматом корицы.

1. Удалим у вишни косточки

2. Мясо обмыть под проточной водой, обсушить. Натереть смесью соли и корицы, сделать глубокие надрезы и нашпиговать вишней.

3. Уложить в смазанную небольшим количеством масла форму и запекать в разогретой до 180С духовке до полуготовности.

4. Растопить сливочное масло и смешать с вишневым соком.

5. Вылить на мясо и тушить его до полной готовности, периодически поливая соусом.

6. Готовую телятину нарезать на порционные куски

Подавать можно с любым гарниром: картофельным пюре или рисом.

Только подавайте мясо с вишней горячим, еще раз полив соусом.

Сакура

Вишня, как известно, ценится вся. Если вы любите шашлыки, то знаете, что самые ароматные получаются на вишневых дровах.

Вишневые сады — радуют глаз, как только зацветают, да и сами деревья имеют эстетически приятный и аккуратный вид.

А вот мутация этих растений привела к появлению сакуры – знаменитого в Японии вишневого дерева. Весной сакуры превращают города в удивительное зрелище, которое привлекает туристов со всего мира. В Японии вдумчивое любование цветами даже имеет отдельное название – «о-ханами».

Вот такая она вишня: кислая и многогранная. О ней можно писать романы и выпускать отдельные книги рецептов для приготовления блюд только из этой ягоды. Целый раздел заняли бы только вишневые настойки. А еще она прекрасно замораживается и может также радовать зимой своим летним вкусом. Так что быстрее в свой сад или на рынок запасаться Госпожей Вишней!

Ольга Сурикова