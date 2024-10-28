Севастополец в гараже оборудовал теплицу для конопли

Происшествия
28-10-2024

В Севастополе полицейские обнаружили в гараже местного жителя теплицу с 50 кустами конопли. сообщает пресс-служба городского УМВД.

Установлено, что 48-летний местный житель в начале 2023 года в теневом сегменте сети интернета семена конопли, а затем по инструкции оборудовал в гаражном боксе теплицу. Он оснастил ее автоматическими системами освещения, вентиляции и обогрева. Для нейтрализации запаха наркоаграрий использовал специальные химреагенты.

Во время обыска из теплицы сотрудники полиции изъяли 50 саженцев конопли. Кроме того, в помещении обнаружены удобрения и инвентарь для культивирования наркосодержащих растений.

На наркоагронома завели уголовное дело, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, недавно в квартире у 34-летнего жителя Севастополя полицейские обнаружили оборудованный парник, в котором произрастали 11 кустов конопли.

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Ольга Сурикова
Видео: пресс-служба УМВД России по Севастополю