Россияне массово рванули в Крым на длинные выходные

В России начались длинные праздничные выходные, которые продлятся четыре дня — с 12 по 15 июня.

Как результат, 12 июня на 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 850 транспортных средств. Время ожидания около трех часов.

Со стороны Керчи проблем с проездом нет.

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Ольга Сурикова