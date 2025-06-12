Россияне массово рванули в Крым на длинные выходные

Крым
12-06-2025

В России начались длинные праздничные выходные, которые продлятся четыре дня — с 12 по 15 июня. 

Как результат, 12 июня на 11:00 в очереди со стороны Тамани находится 850 транспортных средств. Время ожидания около трех часов.

Со стороны Керчи проблем с проездом нет.

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Ольга Сурикова