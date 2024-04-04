В Севастополе на срочную службу призовут 500 парней

Севастопольские военкоматы с 1 апреля по 15 июля призовут на службу 500 мужчин в возраст от 18 до 30 лет. Об этом сообщил военком Севастополя полковник Виталий Султанов

После 15 апреля срочников со сборного пункта отправят к местам службы. При этом военком подчеркнул, что призывники, не получившие повестку из военкомата до 1 апреля 2024 года, обязаны до 15 апреля явиться в комиссариат для сверки данных воинского учета.

«Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции, граждане, призванные на службу, к специальной военной операции привлекаться не будут», — заверил Султанов.

Военком также напомнил, что за уклонения от воинского учета грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Неприбытие по повестке без уважительных причин в военный комиссариат чревато штрафом до 25 тысяч рублей.

По словам Султанова, на сегодняшний день призывников оповещают повестками по месту жительства, месту работы, а также через учебные заведения РФ. Электронные повестки пока в Севастополе практиковаться не будут. Вероятно такой способ применят во время осеннего призыва.

Напомним, в прошлом году количестве призывников из Севастополя во время весеннего призыва также составляло около 500 севастопольцев. Призывной возраст в тот момент составлял от 18 до 27 лет.