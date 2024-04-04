Севастополь простился с младшим лейтенантом Алексеем Рублевским

Вчера в Севастополе проводили в последний путь младшего лейтенанта, командира взвода связи Алексея Рублевского.

Рублевский родился во Владивостоке в семье военнослужащего, после 6 класса вместе с семьей переехал в Севастополь. Учился в школе №8, затем окончил судостроительный техникум и Севастопольский технический университет. Защитил кандидатскую диссертацию, работал в Крымской обсерватории в поселке Научном.

Был мобилизован осенью 2022 года, руководил вверенным ему подразделением, получил офицерское звание. Алексей Рублевский геройски погиб в районе Новопокровки Запорожской области.