В Севастополе на складе обнаружили сидр-убийцу

На одном из складов Севастополя обнаружили сидр компании «Анди» («Мистер сидр»), ставший причиной массовых отравлений в российских регионах, сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования.

Объём выявленной продукции составил более 3 тонн. Опасный алкоголь изымается для передачи на досудебное хранение.

Правительство Севастополя призывает не употреблять напиток «Мистер сидр» до выяснения всех обстоятельств. При выявлении данного товара в торговой сети необходимо сообщить в департамент сельского хозяйства и потребительского рынка: depcxpr@sev.gov.ru, тел. (8692) 55-52-49, 55-53-20.

В сидре, которым отравились 28 человек нашли примеси метанола и этилбутирата. Экспертиза, проведенная МВД, выявила в изъятом в Ульяновской области сидре «Мистер сидр» примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для потребителей.

По последним данным, число погибших после употребления сидра, произведенного в Самарской области, достигло 28 человек, среди которых жители Ульяновской, Самарской и Нижегородской областей, а также Удмуртии. Еще более 70 человек пострадали.