Синхронному плаванью юных севастопольцев обучает спортсменка мирового уровня

Вот уже год главным тренером по синхронному плаванью в Севастополе стала по-настоящему титулованная спортсменка Алина Мантуленко.

Алина к своим 23 годам добилась многого: чемпионка России, победитель спартакиады молодежи России в соло, победитель первенства России, победитель всех этапов кубка мира, чемпионка Европы и чемпионка мира по синхронному плаванью. При этом Алина выступала как соло, так и в микс-дуэте с партнером.

За плечами у девушки Московское училище олимпийского резерва, а сейчас она заочно учится в Московской академии физической культуры. Уроженка Ростова-на-Дону, проведшая значительную часть жизни в Москве, после завершения профессиональной спортивной карьеры Алина задумалась о переезде в регион, где она могла бы вложить всю энергию и силы в развитие синхронного плаванья, выбор девушки пал на Севастополь. И здесь нашему городу повезло, ведь меньше чем за год Алине удалось создать сборную города и даже показать первые результаты на соревнованиях всероссийского уровня.

О первых успехах, задачах и трудностях развития синхронного плаванья в Севастополе «Севкор» побеседовал с Алиной Мантуленко.

— Какие первые результаты вашей работы в качестве главного тренера Севастополя по синхронному плаванью?

— Мы занимаемся не только развитием, но и популяризацией синхронного плаванья. Я приступила к работе в июле прошлого года, набрали хорошие группы около 30 человек. И менее чем за год у нас уже есть девочки, которые выполнили первый взрослый разряд, вторые взрослые разряды. Впервые севастопольские синхронистки выехали на первенство России в возрасте до 13 лет. Там хорошо себя показали. Потому что тренируемся мы по три раза в неделю, старались конкурировать с такими спортшколами, которые тренируются по шесть раз в неделю, по два раза в день. Но в целом одна спортсменка показала очень хороший результат, мы обогнали весь Краснодарский край и начали соперничать с Ростовской областью.

В сборной команде по синхронному плаванью сегодня 5 человек, а тех, которые уже метят в сборную порядка 10. Возраст детей в сборной от 8 до 15 лет. У нас занимаются не только девочки, но и мальчики. Одного из них мы уже сейчас будем готовить на соревнования.

Наши спортсмены уже участвовали в первенстве города, в «Звездах Крыма» в Евпатории, в первенстве России, которое проходило в подмосковном Чехове. Сейчас мы готовимся к первенству ЮФО, которое пройдет в Таганроге.

Даже тренируем микс-дуэты (мужчина и женщина – ред.), в конце октября выставим такой дуэт на всероссийские соревнования «Южные звезды» в Кисловодске. Это совсем малыши, ребятам 5 и 6 лет.

— Что нужно для мощного развития синхронного плаванья в Севастополе?

— Не хватает и базы, и количества свободной воды. Сегодня у нас есть час-полтора, для взрослых спортсменов это очень мало. Сейчас у нас спортсмены тренируются час в зале, и час-полтора в воде. С отдельными спортсменами мы стараемся работать каждый день. Если для малышей это нормально, то взрослым спортсменам этого очень мало. Нашим базовым бассейном должен стать бассейн имени 200-летия Севастополя. Так что мы, как и прыгуны в воду, ждем открытия бассейна, тогда ситуация должна кардинально поменяться.

Спрос, чтобы заниматься синхронным плаваньем сейчас очень большой, у нас фактически очередь, а свободной воды не хватает. Группы все полные, все упирается в то, что нет места и времени на воде, чтобы набирать дополнительные группы.

Городские власти вам как-то помогают?

— Нам Центр спортивных программ компенсировал расходы на проведение первенства города. На следующий год уже подаем документы на компенсацию за поездки на выездные соревнования.

Почему стоит отдать ребенка на синхронное плаванье?

— Синхронное плаванье – это многогранный вид спорта, это все в зале начинается, у нас есть и хореография, и акробатика, и растяжка, и подкачка мышц и много всего. Это музыкальный вид спорта. У нас хоть и есть элементы рутинные, но все тренировки очень сильно отличаются друг от друга и есть пространство для творчества. Ребенок развивается гармонично, мы не давим на детей, чтобы они выстреливали в раннем возрасте, поэтому в этом виде спорта у вашего ребенка будет хорошее физическое развитие. Если говорить о требованиях к детям, то нужны дети астенического телосложения, желательно с хорошей растяжкой, а вот уметь плавать вовсе не обязательно, мы научим.

В нашей беседе с Алиной приняла участие и заместитель главы Федерации по прыжкам в воду и синхронному плаванию Севастополя Яниса Митрюшина.

Яниса рассказала о новых тенденциях в мировом синхронном плаванье, которые приняты российской федерацией.

«Сейчас новые тренды в мировом плаванье все сводить к математике, к расчетам, к таблицам. Сейчас вся программа подсчитывается по секундам, все движения вписываются в карточку. Стало меньше творчества, теперь все по табличке. Качество хореографии и артистичности всегда влияло на результаты, но теперь его пытаются свести к минимуму. Российская федерация старается противостоять этому, чтобы хореографию снова учитывали при выставлении баллов. В то же время сейчас важно, чтобы музыка соответствовала характеру выступления, равно как и костюмы. Нужно, чтобы был четкий образ», — уточнила Яниса.

Дарья Тимофеева

Фото: Анастасия Ильина, соцсети Алины Мантуленко