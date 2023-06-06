Агенты ЦИПсО звонят севастопольцам и советуют готовиться к эвакуации из-за заражения воды

Севастопольцам начали поступать звонки якобы от экстренных служб с рекомендациями эвакуироваться в течение 72-х часов.

Губернатор Михаил Развожаев пояснил данные звонки действиями агентов ЦИПсО, которые «начинают выжимать из ситуации с Каховской ГЭС всё и в лучших традициях сеять ложь и панику».

Сейчас жителям города звонят незнакомые люди, представляются МЧС, и рассказывают о якобы заражении воды радиацией, просят готовиться к эвакуации населения в течение 72-х часов, если норма радиации в воде будет превышена более чем в 3 раза.

Также людей призывают закупаться таблетками с йодом и питьевой бутилированной водой.

Губернатор подчеркнул, что подобная информация является фейковой и Севастополю ничего не грозит.

Он напомнил, что о таких вбросах нужно писать в чат-бот @oborona92bot , это позволяет оперативно реагировать и пресекать распространение дезинформации.

Напомним, это уже не первый раз, когда севастопольцам поступают фейковые звонки об эвакуации.

Ольга Сурикова