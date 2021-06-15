В Севастополе на Северной стороне сорвался с высоты и погиб мужчина

Единственный трагический случай во время праздничных дней

В Севастополе 12 июня произошла трагедия на Северной стороне. Мужчина упал с высоты в районе памятника Славы на Северной стороне, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в городе.

В ведомстве отметили, что в минувшие праздничные выходные подразделения чрезвычайного ведомства работали в усиленном режиме несения службы. За три дня совершили 50 боевых выездов. В ходе них потушено 13 пожаров, 3 из которых – техногенные. Погибших и пострадавших в них не было.

Смертельный случай произошел только во время падения человека с высоты на Северной стороне. Мужчина получил не совместимые с жизнью травмы.

На водных объектах происшествий не зарегистрировано.

Ольга Сурикова

Фото:rasfokus.ru