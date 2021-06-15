На Украине решили обложить налогами крымчан

Оказывается, до этого Крым жил в СЭЗ

В Украине решили принять законопроект, который отменит свободную экономическую зону «Крым», созданную в 2014 году, сообщает РИА «Новости».

Украинский парламент «вернуть» крымчанам «такие же налоговые правила, какие действуют на остальной территории» Украины, включая Донбасс.

Принять соответствующий проект закона собираются до саммита так называемой крымской платформы, запланированного на август. Согласно документам соседнего государства, граждане Украины, которые живут в Крыму, считаются иностранцами, поэтому с них не взимаются общегосударственные налоги и сборы. При этом они не могут пользоваться украинскими банковскими услугами и получать от Украины пенсионное обеспечение.

Верховная Рада Украины в 2014 году приняла закон о создании свободной экономической зоны в Крыму, тогда закон поддержали 227 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон предлагал создать специальную свободную экономическую зону в пределах полуострова Крым сроком на 10 лет.

Ольга Сурикова