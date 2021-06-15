В Севастополе за сутки заболели коронавирусом почти 50 человек

Опять накрывает город волна

В Севастополе по состоянию на 15 июня зарегистрированы 43 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

30 человек выписаны после выздоровления.

Умер один человек в возрасте 83 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 15 365 человек. В настоящий момент выздоровели 13 989 человек, 703 умерли.

Под наблюдением находится 300 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», а также внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

В Севастополе на утро 15 июня сделали прививку от коронавируса 70 548 человек. Второй этап вакцинации прошли 59 225 жителей региона.

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 15 июня поступило более 82 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.