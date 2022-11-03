В Севастополе на сегодня приостановлена операция по спасению дельфинов

В Севастополе приостановили спасательную операцию с моря по поиску дельфинов, которых накануне выпустил «на волю» хозяин дельфинария «Флиппер».

Развожаев отметил, что до завтра продолжится мониторинг с берега.

«К сожалению, найти афалин пока не удалось… Удалось предположительно определить место их расположения — это Солнечная бухта, там было встречено два дельфина. На свисток они не отреагировали, но есть косвенные признаки, что все-таки это «наши» афалины», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Планируется, что завтра специалисты совместно с дрессировщицей из дельфинария Коктебеля еще раз выйдут в море на поиски. Также волонтеры будут продолжать обследовать берег, если дельфины выплывут — попробуют их прикормить.

Также он отметил, что к поиску подключилось большое количество волонтеров.

Напомним, директор дельфинария «Флиппер», который работает в парке Победы, вечером 2 ноября выпустил в море четырех дельфинов-афалин.

Ольга Сурикова