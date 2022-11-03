Российские войска могут отступить из Херсона

Спецоперация в Украине
03-11-2022
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Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов
в эфире «Соловьев LIVE» заявил, что российская армия может покинуть Херсон и уйти на левый берег Днепра.

«Скорее всего наши войска будут уходить на левый берег и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро эвакуироваться», — сказал Стремоусов. Также он напомнил, что также было объявлено об эвакуации 15-километровой левобережной части Херсонской области.

По его словам, все атаки Вооруженных сил Украины на линии фронта были «в принципе отбиты». «Мы не видим такого прям массового скопления войск противника», — отметил Стремоусов.

Кроме того, в сети появились фотографии здания Херсонской администрации, с которого пропал флаг Российской Федерации.

Напомним, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о решении расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра.

Ольга Сурикова

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