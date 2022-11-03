Российские войска могут отступить из Херсона

«Скорее всего наши войска будут уходить на левый берег и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро эвакуироваться», — сказал Стремоусов. Также он напомнил, что также было объявлено об эвакуации 15-километровой левобережной части Херсонской области.

По его словам, все атаки Вооруженных сил Украины на линии фронта были «в принципе отбиты». «Мы не видим такого прям массового скопления войск противника», — отметил Стремоусов.

Кроме того, в сети появились фотографии здания Херсонской администрации, с которого пропал флаг Российской Федерации.

Напомним, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о решении расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра.

Ольга Сурикова