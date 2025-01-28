Крымчанину присудили полтора года принудительных работ за аварию, в которой погибла женщина

Прокуратура города Феодосии поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя региона.

Как сообщает прокуратура Крыма, 7 августа 2023 года в Феодосии водитель автомобиля «Фольксваген», двигаясь по улице Володарского в Феодосии, сбил женщину с ребёнком 2021 года рождения.

В результате ДТП мать от полученных травм скончалась на месте, ребёнок был госпитализирован.

Вину осужденный не признал.

Зато суд признал жителя региона виновным, приговорив его к 1 году 6 месяцам принудительных работ.

Удовлетворен гражданский иск родственников погибшей на сумму 1 млн рублей.

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Ольга Сурикова