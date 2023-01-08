В Севастополе в Рождество раскрыто 5 преступлений

В Севастополе правопорядок во время рождественских богослужений и праздничных мероприятий обеспечивали более 130 сотрудников полиции, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Также были задействованы военнослужащие Росгвардии, представители частных охранных организаций, народных дружин и казачества.

«Для обеспечения общественной безопасности полицейскими были обследованы все территории, на которых проходили рождественские мероприятия. Кроме того, во время Крестного хода на автодорогах возле православных храмов сотрудники ГИБДД обеспечивали безопасность дорожного движения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Всего за период рождественских праздников в полицию поступило 151 сообщение от граждан, раскрыто 5 преступлений, 5 лиц задержано в качестве подозреваемых.

В рождественских богослужениях приняли участие более трех тысяч человек.

До завершения всех праздничных мероприятий сотрудники полиции продолжат нести службу в усиленном режиме.

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Ольга Сурикова