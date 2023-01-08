На Ай-Петри расчистили дорогу от снега

В Крым на Рождество пришла наконец настоящая зима со снегом. Любители сугробов и санок могут спокойно отправляться на Ай-Петри — дорожники уже успели расчистить дорогу к горе, сообщили в пресс-службе «Крымавтодор».

«Дорога на гору Ай-Петри: проведена очистка от снега 20 км и обработка противогололедными материалами», — говорится в сообщении.

Ранее обычно сразу появлялись предупреждения о перекрытии дороги на Ай-Петри при выпадении снега, в этом году коммунальщики решили не продолжать данную традицию и дать людям насладиться снежными пейзажами.

Также на плато Ай-Петри и Ангарском перевале планируется организовать аварийно-спасательные пункты, где, кроме всего прочего, будет дежурить техника высокой проходимости для буксировки автомобилей.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба «Крымавтодор»