В Севастополе на ремонт 6 школ выделено более 600 млн рублей

Будут созданы новые образовательные пространства

В Севастополе начался капитальный ремонт в шести образовательных организациях. Работы в школах №№ 30, 47, 55 и образовательном центре им. В. Д. Ревякина планируется завершить уже до конца 2022 года, в школе №12 и интернате №6 – в 2023 году, сообщили в пресс-службе правительства города.

Во время посещения школы №30 в Балаклаве губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что подрядчики уже вышли на объект и приступили к демонтажу оборудования.

На время капремонта учеников распределили в другие школы Балаклавы, туда же были трудоустроены и преподаватели.

Развожаев подчеркнул, что важно не просто провести ремонт в школах, но и создать новое образовательное пространство.

«Для этого общественный совет будет одобрять все, что касается отделочных работ, визуализации, также к обсуждению будут привлекаться и сами школьники. Программа рассчитана на пять лет, но этот год особенно важен, поэтому надо четко соблюсти все сроки и выполнить заявленные объемы работ, в школе №30 это декабрь», — сказал он.

Также отмечается, что в школе-интернате №6 работы разделят на два этапа. В 2022 году подрядчик завершит капитальный ремонт корпуса начальной школы, а в 2023-м – работы в основном корпусе. Здесь здание начальной школы построено в 1945 году – за это время капитального ремонта в учреждении не было.

Капремонт проводится впервые во многих учебных заведениях, которые попали в программу. Среди них – здание школы №47 в Передовом, которому в 2022-м исполнится 91 год. В этому учебном заведении запланирован капремонт трех объектов: главного учебного корпуса, спортивного и актового залов, здания столовой. Будут заменены инженерные сети, отремонтированы кровли, проведен капитальный ремонт фасадов и внутренних помещений. Будет закуплена новая мебель, современное оборудование, в том числе и интерактивное.

И наконец-то санузел будет оборудован внутри школы, до этого удобства находились в отдельном помещении во дворе.

К работам по демонтажу приступили и в школе №55 во Фронтовом, где отремонтируют основной корпус, а также в школе №12, в которой запланирован капитальный ремонт спортивного зала, мастерских, а также здания начальной школы.

Еще один объект капремонта в 2022 году – образовательный центр им. В. Д. Ревякина. Здесь планируется восстановить столярные и слесарные мастерские, кабинеты домоводства для девочек, обустроить танцевальный зал, кабинет для хореографии, а также киностудии.

На ремонт шести учреждений образования в 2022-2023 гг. Севастополю из федерального бюджета предоставлена субсидия в размере 643,5 млн рублей.

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В Севастополе, добавили в пресс-службе, за пять лет планируется капитально отремонтировать 71 здание в 40 школах.

Ольга Сурикова